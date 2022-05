Visite commentée de Hirtzbach Hirtzbach, 12 juillet 2022, Hirtzbach.

Visite commentée de Hirtzbach Hirtzbach

2022-07-12 – 2022-07-12

Hirtzbach Haut-Rhin Hirtzbach

Hirtzbach est l’un des plus beaux villages du Sundgau avec ses magnifiques maisons à colombages colorées et fleuries et son superbe parc. Charles de Reinach a aménagé, au 19e siècle, un jardin anglais, peuplé de hêtres, de frênes, de pins et d’autres arbres plus rares dont un chêne pédonculé inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. Un ruisseau et trois étangs où s’ébattent des cygnes et des canards lui donnent une agréable note de fraîcheur.

L’ensemble abrite plusieurs constructions dont la dernière glacière du Sundgau, où l’on stockait la glace découpée dans la surface gelée des étangs.

Visite commentée du village de Hirtzbach et de son magnifique parc qui abrite un jardin anglais.

