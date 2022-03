Visite commentée de Granville, la Monaco du Nord par Michel Jeanne, guide conférencier Granville, 28 mars 2022, Granville.

Visite commentée de Granville, la Monaco du Nord par Michel Jeanne, guide conférencier Granville

2022-03-28 14:15:00 14:15:00 – 2022-03-28 17:30:00 17:30:00

Granville Manche

Granville est toute récente puisqu’elle fut fondée par les Anglais pendant la Guerre de Cent Ans, en 1439. Reprise dès 1442, Charles VII voit là tout l’intérêt de continuer ce que l’Anglais a commencé : une citadelle fortifiée.

L’arrivée des Juifs dans la rue éponyme apportera les fonds nécessaires pour financer la construction de bateaux de pêche au long court vers Terre Neuve.

L’anglais n’ayant pas renoncé, il fit maintes tentatives pour reprendre la ville surtout en 1695 et en 1803 mais sans succès.

Granville gagnera le titre de “Granville la Victoire” pendant la révolution grâce à sa défense héroïque devant l’armée des vendéens en 1793.

Le XIXème siècle verra Granville devenir une station balnéaire très à la mode et le XXème donnera Christian Dior au monde de la Haute Couture.

Au cours d’une balade de quelque 7 kilomètres, je vous propose d’en apprendre un peu plus mais juste ce qu’il faut, dans la bonne humeur, au rythme de vos pas avec des paysages de mer à couper le souffle.

Après avoir savouré le point de vue du parking Place d’Armes, point de départ de notre balade commentée, nous prenons la rue du Roc pour rejoindre le Square de l’Arsenal et la statue du corsaire à la jambe de bois : Georges-René Pléville Le Pelley. Nous y parlerons de la guerre de course et des corsaires granvillais.

Nous descendrons au port pour en comprendre le développement qui, vous le verrez, fut très tardif.

Après le tour du Roc avec son sémaphore, son phare, ses blockhaus du Mur de l’Atlantique, et ses casernes, je vous propose une découverte zig-zag et intime du Granville historique dans la Haute Ville : les remparts, Notre Dame du Cap Lihou, les petites rues transversales, la Grand’ Porte, la charte de franchise de 1445, l’architecture avec ses maisons en granit de Chausey humbles pour certaines, grandioses pour d’autres, les attaques anglaises de 1695 et 1803 et enfin de la Virée de la Galerne n’auront plus de secrets pour vous.

De la place de l’Isthme, où jusqu’en 1757, il y avait un moulin, vous comprendrez comment la “Tranchée aux Anglais” fut élargie en 1911 puis en 1924 pour devenir non pas la Place du Casino mais la Place du Maréchal Foch.

Nous descendrons les marches qui permettent de rejoindre cette place et traverser l’ancienne Tranchée aux Anglais. Le Granville balnéaire sera évoqué avec le casino, les cabines de bains et la promenade du Plat Gousset.

Il est impossible de présenter Granville sans parler de la famille Dior et de son fils le plus célèbre : Christian, natif de Granville dans la Villa familiale des Rhumbs, maintenant un musée et un jardin public très prisé tant par les touristes que par les granvillais.

Le retour vers notre point de départ se fait par la rue Michelet bordée de ses villas balnéaires puis par la rue de Juifs afin de retrouver la Grand’ Porte pour un dernier passage dans la citadelle.

Avant de retrouver nos voitures, si vous le souhaitez, un arrêt à la Rafale, bar emblématique de la Haute Ville, s’impose pour prendre le verre de l’amitié. Moi ce sera une bonne bière ambrée. Et vous ?

michel.jeanne40@gmail.com +33 6 65 63 73 42 https://sites.google.com/view/randojersey

