Visite commentée de Gannat Gannat, 18 septembre 2021, Gannat. Visite commentée de Gannat 2021-09-18 09:30:00 09:30:00 – 2021-09-18 10:30:00 10:30:00

Gannat Allier Gannat Partez à la rencontre de cette ancienne cité médiévale ! Au fil de votre visite, vous découvrirez l’Eglise Saint Croix, les anciennes tours de défense, la maison Machelon ..sur réservation. Pass sanitaire obligatoire. gannat@vdstourisme.com +33 4 70 90 17 78 http://www.valdesioule.com/ dernière mise à jour : 2021-09-03 par

Catégories d'évènement: Allier, Gannat