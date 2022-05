Visite commentée de Faubourg d’Amiens Cemetery & Memorial Faubourg d’Amiens Mémorial and Cemetery Arras Catégories d’évènement: Arras

Avec ses 850 jardiniers et experts en horticulture chargés d’entretenir 23 000 cimetières et monuments dans plus de 150 pays et territoires, la Commonwealth War Graves Commission (CWGC) est l’une des plus grandes organisations horticoles au monde. Conçus véritablement comme des jardins à l’anglaise, plus de la moitié de la surface de nos lieux de mémoire est consacrée à l’horticulture paysagère et ornementale, soit près de 800 hectares à entretenir jour après jour. A l’occasion de la 19e édition des Rendez-vous aux jardins, la CWGC vous invite à “Faubourg d’Amiens Memorial and Cemetery” pour rencontrer les jardiniers qui œuvrent à faire de nos sites de véritables havres de paix pour les militaires que nous commémorons à travers le monde. Avec ses majestueuses colonnes, Faubourg d’Amiens Memorial & Cemetery est l’un des sites de la CWGC les plus emblématiques de France. Conçu par Sir Edwin Lutyens, l’un des trois architectes en chef de la CWGC, ce lieu de mémoire unique commémore plus de 37 400 membres des forces armées du Commonwealth, tombés principalement lors de la Première Guerre mondiale. Plusieurs rencontres avec nos jardiniers sont prévues à Faubourg d’Amiens Memorial and Cemetery, à Arras, le samedi 4 juin 2022, de 10h à 16H. Informations : [[cwgcexperience@cwgc.org](mailto:cwgcexperience@cwgc.org)](mailto:cwgcexperience@cwgc.org) – 03 21 21 52 75

Entrée libre

Les jardiniers de la Commonwealth War Graves Commission vous accueillent à “Faubourg d’Amiens Memorial and Cemetery” situé à Arras dans le Pas-de-Calais et vous livrent tous leurs secrets! Faubourg d’Amiens Mémorial and Cemetery 50.28714896714512, 2.7606385707686303 Arras Pas-de-Calais

