le samedi 18 décembre à 13:30

La visite commentée commencera par une déambulation dans le centre-bourg. Plusieurs activités ont marqué l’histoire du village jusqu’au début du XXème siècle comme l’agriculture, plus particulièrement la vigne et le safran, ainsi que l’extraction de pierres. De belles maisons du XVIIème siècle témoignent de la richesse de certains négociants. Puis vous visiterez la chapelle Saint-Hubert qui présente un décor de 105 m2 de peintures murales datant du XVIIème siècle. Enfin, vous découvrirez le chœur inachevé et l’église Saint-Jacques-le-Majeur, Sainte-Anne, Sainte- Apolline. Pass sanitaire obligatoire.

Visite commentée de Courcelles-le-Roi Départ Eglise de Courcelles-le-Roi Rue du Tertre, Courcelles

