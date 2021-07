Clécy Clécy Calvados, Clécy Visite commentée de Clécy Clécy Clécy Catégories d’évènement: Calvados

Clécy

Visite commentée de Clécy Clécy, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Clécy. Visite commentée de Clécy 2021-07-13 14:00:00 – 2021-07-13 16:00:00 Place du tripot Office de Tourisme de la Suisse Normande

Clécy Calvados Clécy Visite commentée de Clécy.

Départ de la place du Tripot (devant l’office de tourisme) à 14h.

Durée : environ 2h00

Non adapté aux poussettes

Niveau : facile

claudegerard14@orange.fr +33 2 31 69 02 20

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Clécy Étiquettes évènement : Autres Lieu Clécy Adresse Place du tripot Office de Tourisme de la Suisse Normande Ville Clécy lieuville 48.91673#-0.48203