Visite commentée de Buchy Buchy, 23 mai 2022, Buchy.

Visite commentée de Buchy Office de Tourisme Normandie Caux Vexin 42 Pl. du Général de Gaulle Buchy

2022-05-23 14:00:00 – 2022-05-23 Office de Tourisme Normandie Caux Vexin 42 Pl. du Général de Gaulle

Buchy Seine-Maritime Buchy

Buchy, normande et étonnante

Assister à un des derniers marchés aux vivants sous les halles historiques de Buchy est déjà une belle source d’étonnement. Suivre une visite commentée de Buchy peut en être une autre. Vous serez ébahis d’entendre Muriel vous parler tour à tour de cohue, de pompe à eau, de dîme et de donateurs en grisaille et même de crochets de boucher et de puit bouché. Vous serez certainement curieux de tout savoir sur Bisilicus et Régulus Persac et intrigués d’entendre évoquer tout à la fois François Ier, les prussiens et Madame Bovary.

Buchy, entre Caux et Vexin, est si normande et tellement étonnante.

Départ : Devant l’Office de Tourisme de Buchy.

