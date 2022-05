Visite commentée de Beaune-la-Rolande Beaune-la-Rolande Beaune-la-rolande Catégorie d’évènement: Beaune-la-Rolande

Beaune-la-Rolande, le dimanche 26 juin

Beaune-la-Rolande, le dimanche 26 juin à 09:00

La visite commentée vous fera découvrir ce petit village riche en histoire. Des traces d’habitats néolithiques sont attestées dans les environs du village et son emplacement actuel est habité depuis l’époque gallo romaine. Au Moyen-âge, Beaune était fortifiée et il subsiste aujourd’hui de nombreux vestiges de cette époque. Beaune tient son nom du dieu gaulois Belenos et c’est le village qui a donné son nom à la petite rivière qui y passe : “La Rolande”. L’église possède une crypte remarquable du XIIème siècle. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme du Grand Pithiverais. Visite soumise au protocole sanitaire en vigueur.

Beaune-la-Rolande Place Hotel de Ville, Devant la salle des fête du Parville

2022-06-26T09:00:00 2022-06-26T11:30:00

