Visite commentée de Barriac au fil de l'eau

le dimanche 19 septembre

S’il est aujourd’hui si facile d’avoir de l’eau en tournant un robinet, il n’en a pas toujours été ainsi. Depuis la nuit des temps, l’homme cherche la proximité de l’eau pour s’implanter. L’eau est indispensable au quotidien, pour boire, pour laver, pour les bêtes mais aussi comme énergie… Le petit patrimoine bâti, disséminé sur la commune de Bozouls atteste de cette nécessaire proximité et nous rappelle les efforts quotidiens pour s’approvisionner en eau. Nous vous invitons lors de cette journée à regarder notre passé, à percevoir les efforts de l’homme pour maitriser cette ressource inestimable et toucher du doigt sa fragilité.

Masque obligatoire et bonnes chaussures recommandées

Une visite commentée de Barriac au travers des mares et fontaines pour plonger dans l'histoire de Barriac.

