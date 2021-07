Barneville-Carteret Barneville-Carteret Barneville-Carteret, Manche Visite commentée de Barneville bourg Barneville-Carteret Barneville-Carteret Catégories d’évènement: Barneville-Carteret

Manche

Visite commentée de Barneville bourg Barneville-Carteret, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Barneville-Carteret. Visite commentée de Barneville bourg 2021-07-20 10:30:00 – 2021-07-20 12:00:00

Barneville-Carteret Manche Barneville-Carteret Suivez l’histoire de Barneville-Carteret au cours des siècles avec une présentation de l’église Saint Germain d’Auxerre, des rues et observez quelques éléments architecturaux typiques du Cotentin. Suivez l’histoire de Barneville-Carteret au cours des siècles avec une présentation de l’église Saint Germain d’Auxerre, des rues et observez quelques éléments architecturaux typiques du Cotentin. +33 2 33 04 90 58 https://www.encotentin.fr/live/rendez-vous/billetterie/ Suivez l’histoire de Barneville-Carteret au cours des siècles avec une présentation de l’église Saint Germain d’Auxerre, des rues et observez quelques éléments architecturaux typiques du Cotentin. dernière mise à jour : 2021-07-02 par

Détails Catégories d’évènement: Barneville-Carteret, Manche Étiquettes évènement : Autres Lieu Barneville-Carteret Adresse Ville Barneville-Carteret lieuville 49.38088#-1.75155