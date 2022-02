Visite commentée de Barfleur Barfleur, 13 juillet 2022, Barfleur.

Visite commentée de Barfleur Barfleur

2022-07-13 – 2022-07-13

Barfleur Manche

Découvrez ce charmant petit port d’échouage classé parmi « les plus beaux villages de France ». Il mérite ce titre avec son église au clocher carré qui donne directement sur la mer. Le ton est donné : la mer… Toute son histoire est tournée vers elle. Son nom lui a été donné par des hommes venus du nord par la mer il y a plus de 1000 ans, les Vikings. Barfleur, réputé dès le Moyen Age pour ses chantiers de construction navale, a été choisi pour construire le navire qui devait emmener le duc Guillaume à la bataille d’Hasting. La mer c’est aussi la pêche, le vent et les embruns. A chaque marée le ciel lui donne de nouvelles couleurs qui ont fait la joie des artistes peintres.

Découvrez ce charmant petit port d’échouage classé parmi « les plus beaux villages de France ». Il mérite ce titre avec son église au clocher carré qui donne directement sur la mer. Le ton est donné : la mer… Toute son histoire est tournée vers elle….

+33 2 33 54 02 48 https://www.encotentin.fr/live/rendez-vous/billetterie/

Découvrez ce charmant petit port d’échouage classé parmi « les plus beaux villages de France ». Il mérite ce titre avec son église au clocher carré qui donne directement sur la mer. Le ton est donné : la mer… Toute son histoire est tournée vers elle. Son nom lui a été donné par des hommes venus du nord par la mer il y a plus de 1000 ans, les Vikings. Barfleur, réputé dès le Moyen Age pour ses chantiers de construction navale, a été choisi pour construire le navire qui devait emmener le duc Guillaume à la bataille d’Hasting. La mer c’est aussi la pêche, le vent et les embruns. A chaque marée le ciel lui donne de nouvelles couleurs qui ont fait la joie des artistes peintres.

Barfleur

dernière mise à jour : 2022-02-16 par