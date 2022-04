Visite commentée : dans les pas des commandos

Visite commentée : dans les pas des commandos, 21 mai 2022, . Visite commentée : dans les pas des commandos

2022-05-21 15:30:00 – 2022-05-21 Evocation de l’Occupation, du Débarquement sur le secteur de Sword Beach et de la Libération de Ouistreham. Ce sujet permet d’aborder une page parfois méconnue de notre histoire, celle des «… dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville