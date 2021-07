Brest Brest Brest, Finistère Visite commentée : Dans l’atelier Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

Visite commentée : Dans l’atelier Brest, 17 août 2021-17 août 2021, Brest. Visite commentée : Dans l’atelier 2021-08-17 – 2021-08-17 Musée des beaux arts 24 rue Traverse

Brest Finistère Qu’ils soient représentés au travers d’allégories, d’autoportraits ou de scènes d’atelier, découvrez les artistes dans leur atelier, avec leurs outils de travail, seuls ou accompagnés d’un modèle prenant la pose. Durée : 1h Réservation au musée des beaux-arts. +33 2 98 00 87 96 https://www.musee-brest.com/ Qu’ils soient représentés au travers d’allégories, d’autoportraits ou de scènes d’atelier, découvrez les artistes dans leur atelier, avec leurs outils de travail, seuls ou accompagnés d’un modèle prenant la pose. Durée : 1h Réservation au musée des beaux-arts. dernière mise à jour : 2021-06-03 par

Détails Catégories d’évènement: Brest, Finistère Étiquettes évènement : Autres Lieu Brest Adresse Musée des beaux arts 24 rue Traverse Ville Brest lieuville 48.38517#-4.49008