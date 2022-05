Visite commentée d’Altkirch Altkirch Altkirch Catégories d’évènement: Altkirch

Découverte du patrimoine d'Altkirch qui a gardé de l'époque médiévale remparts, tours, vieille porte et fontaines. La ville abrite de nombreux sites culturels dont le Musée Sundgauvien et l'Eglise Notre-Dame, perchée sur son éperon, qui domine la cluse de l'Ill. Visite commentée avec Patrick Coulon. Balade d'environ 1,5 km. Sur inscription uniquement : Visite à partir de 5 personnes. Mettre des chaussures adaptées.

