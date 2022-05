Visite commentée : coquillages et crustacés La Forêt-Fouesnant La Forêt-Fouesnant Catégories d’évènement: Finistère

La Forêt-Fouesnant

Visite commentée : coquillages et crustacés La Forêt-Fouesnant, 6 mai 2022, La Forêt-Fouesnant. Visite commentée : coquillages et crustacés La Forêt-Fouesnant

2022-05-06 10:15:00 – 2022-08-09 11:30:00

La Forêt-Fouesnant Finistère Visite découverte de l’activité de production et vente de coquillages et crustacés des Viviers de La Forêt.

Option : dégustation payante en fin de visite. Durée : 1h15 Inscriptions à l’office de tourisme de La Forêt-Fouesnant Visite découverte de l’activité de production et vente de coquillages et crustacés des Viviers de La Forêt.

Option : dégustation payante en fin de visite. Durée : 1h15 Inscriptions à l’office de tourisme de La Forêt-Fouesnant La Forêt-Fouesnant

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, La Forêt-Fouesnant Autres Lieu La Forêt-Fouesnant Adresse Ville La Forêt-Fouesnant lieuville La Forêt-Fouesnant Departement Finistère

La Forêt-Fouesnant La Forêt-Fouesnant Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-foret-fouesnant/

Visite commentée : coquillages et crustacés La Forêt-Fouesnant 2022-05-06 was last modified: by Visite commentée : coquillages et crustacés La Forêt-Fouesnant La Forêt-Fouesnant 6 mai 2022 finistère La Forêt-Fouesnant

La Forêt-Fouesnant Finistère