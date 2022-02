visite commentée – Christodoulos Panayiotou Tours, 19 février 2022, Tours.

visite commentée – Christodoulos Panayiotou Tours

2 EUR Dans la galerie blanche, l’artiste chypriote Christodoulos Panayiotou a mis en scène des créations inédites dans une exposition intitulée « the portrait of christopher atkins ». Il y révèle les histoires de son pays et crée des récits à partir des matériaux exploités dans son travail. Le cuivre, le marbre, la matière picturale par exemple, deviennent objets de recherches historiques et d’expérimentations plastiques pour l’artiste afin de proposer une nouvelle lecture de l’histoire de l’art.

