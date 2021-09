Visite commentée Château de Sommières, 18 septembre 2021, Sommières.

Du château féodal à la forteresse royale —————————————- ### Découvrez 1000 ans d’histoire et d’architecture d’un site à vocation défensive. Du château féodal des Bermond d’Anduze et de Sauve, il reste l’imposant donjon et son mur d’enceinte. Le site devient une forteresse royale sous Louis IX, théâtre de sièges pendant les guerres de Religion et lieu de garnisons. La chapelle castrale, transformée en prison à la Révocation de l’édit de Nantes, possède des graffitis précieux et émouvants, témoignage de la présence des prisonniers protestants enfermés dans cet édifice. La cour du château révèle les diverses transformations du Moyen Age à nos jours. Accès au sommet de la tour Bermond par l’escalier en vis.

Découverte de l’histoire et de l’architecture défensive du château féodal devenu une forteresse royale au XIIIème siècle. Chapelle castrale transformée en prison pour les protestants au XVIIème s.

