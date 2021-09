Visite commentée Château de Montréal-de-Sos, 18 septembre 2021, Auzat.

Visite commentée

Château de Montréal-de-Sos, le samedi 18 septembre à 14:00

Forteresse située à plus de 200 mètres au-dessus de la vallée de Vicdessos en haute Ariège, le castel de Montréal est un des plus importants châteaux des comtes de Foix. Construit à la fin du XIIème siècle, on s’en servit pendant plus de deux cent ans, jusqu’à sa destruction au début du XVème siècle. Venez revivre, le temps d’une balade, une partie de l’existence de cette fortification, dont on relève la trace dans un écrit daté de 1213. Il servait à la domination comtale sur les habitants et les villages du secteur. Les fouilles archéologiques montrèrent que les hommes montaient sur ce sommet depuis la fin de l’âge de Bronze, quelques mille ans avant notre ère. Un site exceptionnel à découvrir en Haute-Ariège. **Visites à 14h et 15h30**

75m de dénivellé, 1/4h de marche d’approche. Chaussures de marche conseillées. Pass sanitaire obligatoire.

Château de Montréal-de-Sos 514 Olbier, 09220 Auzat Auzat Goulier Ariège



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00