du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Chapelle de Tous-les-Saints Rendez-vous route du Grand-Pressigny, face à la médiathèque | Groupes formés à l’arrivée des visiteurs

Découvrez la chapelle après restauration du gros œuvre : la charpente du clocheton, la couverture, la voûte lambrissée et peinte et la restauration de la danse macabre. Chapelle de Tous-les-Saints Ancien Cimetière Route du Grand-Pressigny 37290 Preuilly-sur-Claise Preuilly-sur-Claise Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T17:00:00

