Visite commentée Chaource, 27 août 2021, Chaource.

Visite commentée 2021-08-27 14:30:00 – 2021-08-27

Chaource Aube Chaource

3 Eur Vendredi 27 août : CHAOURCE – Visite commentée du village à 14h30. L’église Saint-Jean-Baptiste et ses trésors (mise au tombeau, crèche, retables de la Passion et de l’Annonciation), les maisons à pan de bois, la halle de type Baltard, les arcades, la fontaine aux mains et le lavoir des fontaines. Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué lors de l’inscription. Tarif : 3 €/personne, gratuit pour les -12 ans. Organisée par l’Office de Tourisme Othe Armance. Toutes les visites sont sur réservation obligatoire (jusqu’à la veille) : +33 (0)3 25 70 04 45 – +33 (0)3 25 40 97 22 – ot@tourisme-othe-armance.com

ot@tourisme-othe-armance.com http://tourisme-chaource-othe-armance.com/

Vendredi 27 août : CHAOURCE – Visite commentée du village à 14h30. L’église Saint-Jean-Baptiste et ses trésors (mise au tombeau, crèche, retables de la Passion et de l’Annonciation), les maisons à pan de bois, la halle de type Baltard, les arcades, la fontaine aux mains et le lavoir des fontaines. Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué lors de l’inscription. Tarif : 3 €/personne, gratuit pour les -12 ans. Organisée par l’Office de Tourisme Othe Armance. Toutes les visites sont sur réservation obligatoire (jusqu’à la veille) : +33 (0)3 25 70 04 45 – +33 (0)3 25 40 97 22 – ot@tourisme-othe-armance.com

dernière mise à jour : 2021-08-21 par