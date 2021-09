Moissac Centre des Impôts (collège doctrinaire) Moissac, Tarn-et-Garonne Visite commentée Centre des Impôts (collège doctrinaire) Moissac Catégories d’évènement: Moissac

Après plusieurs années de travaux, le retable de l’église Sainte-Catherine est presque fini d’être restauré. Venez découvrir l’histoire de ce monument, chapelle du premier collège de Moissac, mais aussi toute la beauté retrouvée des sculptures et des dorures de ce retable baroque. Renseignements : 06 74 73 82 79 ou 05 63 04 01 85 Découvrez toute la beauté des sculptures et des dorures du retable baroque de Sainte-Catherine. Centre des Impôts (collège doctrinaire) 12 boulevard Lakanal, 82200 Moissac Moissac Tarn-et-Garonne

