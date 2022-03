Visite commentée “Cany au fil de l’eau” Cany-Barville, 18 juillet 2022, Cany-Barville.

Visite commentée “Cany au fil de l’eau” Place Robert Gabel Office de Tourisme Cany-Barville

2022-07-18 15:00:00 15:00:00 – 2022-07-18 16:45:00 16:45:00 Place Robert Gabel Office de Tourisme

Cany-Barville Seine-Maritime Cany-Barville

Découvrez les anciennes halles au blé de la place carrée de la mairie, la turbine qui fournissait l’énergie à la plus grosse filature de Cany-Barville, les façades fleuries des commerces, le parc du Clos Saint Martin… et la Durdent, fleuve côtier de 23 km qui traverse le bourg. Visite commentée pédestre d’une durée d’1h45.

RDV à 15h à l’Office de Tourisme. Réservation souhaitée.

La visite aura lieu si un minimum de 3 participants est atteint. L’Office de tourisme se réserve le droit d’annuler et de rembourser/échanger en cas d’effectif non atteint.

Un adulte majeur accompagnant pour 1 à 4 enfants.

Pour les groupes de plus de 15 personnes, nous contacter.

Découvrez les anciennes halles au blé de la place carrée de la mairie, la turbine qui fournissait l’énergie à la plus grosse filature de Cany-Barville, les façades fleuries des commerces, le parc du Clos Saint Martin… et la Durdent, fleuve côtier…

Découvrez les anciennes halles au blé de la place carrée de la mairie, la turbine qui fournissait l’énergie à la plus grosse filature de Cany-Barville, les façades fleuries des commerces, le parc du Clos Saint Martin… et la Durdent, fleuve côtier de 23 km qui traverse le bourg. Visite commentée pédestre d’une durée d’1h45.

RDV à 15h à l’Office de Tourisme. Réservation souhaitée.

La visite aura lieu si un minimum de 3 participants est atteint. L’Office de tourisme se réserve le droit d’annuler et de rembourser/échanger en cas d’effectif non atteint.

Un adulte majeur accompagnant pour 1 à 4 enfants.

Pour les groupes de plus de 15 personnes, nous contacter.

Place Robert Gabel Office de Tourisme Cany-Barville

dernière mise à jour : 2022-03-15 par