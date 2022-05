Visite commentée « Cany au fil de l’eau »

2022-08-22 15:00:00 15:00:00 – 2022-08-22 16:45:00 16:45:00 Découvrez les anciennes halles au blé de la place carrée de la mairie, la turbine qui fournissait l’énergie à la plus grosse filature de Cany-Barville, les façades fleuries des commerces, le parc du Clos Saint Martin… et la Durdent, fleuve côtier… dernière mise à jour : 2022-03-15 par

