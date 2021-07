Bruges-Capbis-Mifaget Bruges-Capbis-Mifaget Bruges-Capbis-Mifaget, Pyrénées-Atlantiques Visite commentée Bruges-Capbis-Mifaget Bruges-Capbis-Mifaget Catégories d’évènement: Bruges-Capbis-Mifaget

Pyrénées-Atlantiques

Visite commentée Bruges-Capbis-Mifaget, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Bruges-Capbis-Mifaget. Visite commentée 2021-09-19 10:30:00 – 2021-09-19 11:30:00 Place gaston phoebus Place Gaston Phoebus

Bruges-Capbis-Mifaget Pyrénées-Atlantiques Bruges-Capbis-Mifaget Dans le cadre des journées Européennes du patrimoine, suivez la visite commentée de la bastide de Bruges-Capbis-Mifaget et découvrez son histoire au travers de ses momuments. Dans le cadre des journées Européennes du patrimoine, suivez la visite commentée de la bastide de Bruges-Capbis-Mifaget et découvrez son histoire au travers de ses momuments. +33 5 59 71 06 65 Dans le cadre des journées Européennes du patrimoine, suivez la visite commentée de la bastide de Bruges-Capbis-Mifaget et découvrez son histoire au travers de ses momuments. dernière mise à jour : 2021-07-18 par

Détails Catégories d’évènement: Bruges-Capbis-Mifaget, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Bruges-Capbis-Mifaget Adresse Place gaston phoebus Place Gaston Phoebus Ville Bruges-Capbis-Mifaget lieuville 43.12679#-0.30381