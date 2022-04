Visite commentée “brin d’causette” de la ferme-musée

2022-08-05 14:30:00 14:30:00 – 2022-08-05 Un rendez-vous commenté à la ferme-musée du Cotentin : visite guidée des différents espaces qui constituaient autrefois cette belle ferme-manoir des XVIIe et XVIIIe siècles, typique des envions de Ste Mère Eglise.

