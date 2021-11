Strasbourg Stimultania Bas-Rhin, Strasbourg Visite commentée – Back to Black Stimultania Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Stimultania, le samedi 27 novembre à 17:00

Participez à une visite commentée animée par une médiatrice pour approfondir l’exposition Back to Black de l’agence MYOP. Découvrez le contexte de création des œuvres ainsi que des anecdotes partagées directement par les membres de l’agence à l’équipe de Stimultania. L’objectif des visites commentées n’est pas de diriger la pensée ou le ressenti face aux oeuvres mais plutôt d’alimenter les connaissances et engager une réflexion construite. Le contenu peut tout à fait s’adapter aux enfants.

Entrée libre

Stimultania 33 rue Kageneck, Strasbourg 67000

2021-11-27T17:00:00 2021-11-27T18:00:00

