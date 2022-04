Visite commentée avec les ânes – Le sentier de la pierre Orgon Orgon Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

2022-10-01 09:30:00 09:30:00 – 2022-10-01 12:00:00 12:00:00

Orgon Bouches-du-Rhône En fin géologue, Fabrice vous révèlera les secrets du sentier de la Pierre qui donne à voir les paysages et le patrimoine des Alpilles au travers de ses roches et reliefs si particulier. Pour le plaisir de tous, les P’tits ânes accompagnent la balade. Prestation marqué Valeurs Parc.



