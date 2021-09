Aniane Château Capion Aniane, Hérault Visite commentée avec guide-conférencière Château Capion Aniane Catégories d’évènement: Aniane

Il était une fois, le château Capion… Notre guide-conférencière vous présentera son architecture, son parc et ses trésors cachés, à travers l’histoire de cette “folie” du XIXe siècle aux multiples rebondissements… Venez découvrir l’histoire de ce château et de son environnement qui vous seront présentés par notre guide-conférencière, Catherine. Château Capion 34150, Aniane Aniane Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00

