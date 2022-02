Visite commentée avec démonstration de teinture végétale Essertines-en-Donzy Essertines-en-Donzy Catégories d’évènement: ESSERTINES EN DONZY

Loire

Visite commentée avec démonstration de teinture végétale Essertines-en-Donzy, 12 juin 2022, Essertines-en-Donzy. Visite commentée avec démonstration de teinture végétale le jardin des plantes à couleurs le bourg derrière l’église Essertines-en-Donzy

2022-06-12 16:30:00 16:30:00 – 2022-06-12 18:00:00 18:00:00 le jardin des plantes à couleurs le bourg derrière l’église

Essertines-en-Donzy Loire Essertines-en-Donzy Loire EUR Venez découvrir ce jardin créé par une passionnée de couleurs végétales! Le jardin fête ses 19 ans. Une collection de roses anciennes, plus d’ une centaine de plantes tinctoriales différentes vous emmène dans un monde de poésie . val.metras@orange.fr +33 4 77 28 68 20 http://www.jardindesplantesacouleurs.com/ le jardin des plantes à couleurs le bourg derrière l’église Essertines-en-Donzy

dernière mise à jour : 2022-02-10 par Office de Tourisme Forez Est

Détails Catégories d’évènement: ESSERTINES EN DONZY, Loire Autres Lieu Essertines-en-Donzy Adresse le jardin des plantes à couleurs le bourg derrière l'église Ville Essertines-en-Donzy lieuville le jardin des plantes à couleurs le bourg derrière l'église Essertines-en-Donzy Departement Loire

Essertines-en-Donzy Essertines-en-Donzy Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/essertines-en-donzy/

Visite commentée avec démonstration de teinture végétale Essertines-en-Donzy 2022-06-12 was last modified: by Visite commentée avec démonstration de teinture végétale Essertines-en-Donzy Essertines-en-Donzy 12 juin 2022 Essertines-en-Donzy Loire

Essertines-en-Donzy Loire