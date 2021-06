Visite commentée autour des travaux de restauration du Nymphée Parc Paul Vaillant Couturier, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Arcueil.

Visite commentée autour des travaux de restauration du Nymphée

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Parc Paul Vaillant Couturier

**Présentation des travaux de restauration du Nymphée** Après deux années d’interruption et une nouvelle étude au sujet du rétablissement du jardin et parterre bas du Nymphée, les travaux ont repris le 6 avril 2021. Dans ce cadre, nous vous proposons pour ces Journées européennes du patrimoine une visite accompagnée de panneaux présentant les phases successives des travaux d’aménagement réalisés. Cette fontaine qui faisait partie du domaine du château d’Arcueil, fut construite dans la dernière moitié du XVIIe siècle, sur une concession d’eaux desservie par l’aqueduc Médicis. Dans les années 1720, l’étude Chaussard et Chevotet (architectes des rois et du prince de Guise) transformerons ces jardins classiques en jardin rococo. C’est à cette période que la grotte du Nymphée fut constellée de coquillages de cailloutis rustiqués et son jardin fut planté de compartiments de pelouse et boulingrins, agrémenté d’un miroir d’eau, le tout entouré de treillages formant un bosquet.

Entrée libre, ou sur réservation pour les visites commentées

Située dans le parc Paul Vaillant-Couturier, le nymphée d’Arcueil est un vestige de l’ancien domaine du château des Guise (dont il ne subsiste que des fragments) et daterait du XVIIIe.

Parc Paul Vaillant Couturier 1 rue du 8 mai 1945 94110 Arcueil Arcueil Val-de-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00