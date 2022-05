Visite commentée au Musée Massey

Visite commentée au Musée Massey, 12 juin 2022, . Visite commentée au Musée Massey

2022-06-12 15:00:00 – 2022-06-12 La collection beaux-arts du musée est riche de plus de 600 œuvres. nVenez découvrir une sélection des plus belles œuvres de la collection dans un parcours où la Mythologie et la Religion font face à la peinture de Paysage. nTous les genres sont représentés dans cette approche encyclopédique de la peinture européenne du XVIe au XXe siècle. Ainsi, parmi les œuvres les plus marquantes, vous pourrez voir ou revoir le Christ aux liens de Pontormo, le Jugement de Pâris de Frans Floris, l’Ivresse de Noé de Juan Montero de Roxas ou encore la cathédrale de Tarbes par Maurice Utrillo… dernière mise à jour : 2022-05-11 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville