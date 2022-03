Visite commentée au Musée de Préhistoire régionale : Nesikhonsou, grande prêtresse égyptienne Musée de Préhistoire Régionale Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Visite commentée sur l’égyptologie par Almudena Arellano et Eve Bondroit : Nesikhonsou, grande prêtresse égyptienne 15h30 Entrée gratuite pour tous dans le cadre du premier dimanche du mois Tél.: 04 89 81 52 12 / [www.menton.fr](http://www.menton.fr)

Entrée gratuite pour tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-03T15:30:00 2022-04-03T17:00:00

