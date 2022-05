Visite commentée au jardin Les Feuillantines Les Feuillantines, 4 juin 2022, Auxonne.

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Les Feuillantines

C’est sur un ancien pré qu’est né il y a quelques années un joli jardin, soigné et féminin autour d’une maison contemporaine. La page blanche que représentait cette belle étendue de terre a aussitôt été travaillée et fleurie avec passion par ses propriétaires qui ont gagné en 2012 le Premier Prix des Maisons Fleuries visibles depuis la rue. La passion du jardinage est exigeante et Marie, passionnée par les rosiers , a su créer des atmosphères subtiles sur de beaux arceaux créés avec talent par son époux. Outre les rosiers, hydrangeas, hostas , heucheres , graminées , géraniums vivaces et arbustes animent les différents salons que ce jardin offre aux visiteurs. Temps et passion sont nécessaires pour faire vivre ce jardin de fleurs ainsi que le potager impeccable et fourni qui nourrit la maisonnée. Ce jardin a obtenu, en 2012, le 1er prix des maisons et jardins fleuris décerné par Côte D’Or Tourisme. **À noter** : Les visites se font sur rendez-vous au 06 79 27 37 65. Visites commentées 10h30, 14h30 et 16h30, durée de la visite environ 1h15. Ouverture également le lundi 6 de 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00.

Gratuit personne en situation de handicap et – 16 ans | 5€ | 4€ par personne pour groupe de plus de 10

Jardin foisonnant et d’une grande richesse botanique, le jardin des Feuillantines offre une très belle halte à quelques minutes de la ville historique d’Auxonne.

Les Feuillantines 32 chemin de la Reine Blanche le Lorrey, 21130 Auxonne Auxonne Côte-d’Or



2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:30:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:30:00