Une roseraie ancienne et un potager en permaculture. La visite se termine par une démonstration de teinture végétale

6 euros pour adulte , gratuit pour les moins de 4 ans, 2 euros de 4 ans à 12 ans.

Le jardin fête ses 19 ans. Venez découvrir ce jardin tinctorial créé par une teinturière végétale. Découverte de l ‘exposition “le jardin foret et ses animaux” 15 artistes exposent. le jardin des plantes à couleurs 42360 essertines en donzy Essertines-en-Donzy Loire

2022-06-05T10:30:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T14:30:00 2022-06-05T16:00:00;2022-06-05T16:30:00 2022-06-05T18:00:00;2022-06-12T16:30:00 2022-06-12T18:00:00

