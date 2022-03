Visite commentée au jardin des plantes à couleurs Le jardin des plantes à couleurs Essertines-en-Donzy Catégories d’évènement: ESSERTINES EN DONZY

Loire

Visite commentée au jardin des plantes à couleurs Le jardin des plantes à couleurs, 5 juin 2022, Essertines-en-Donzy. Visite commentée au jardin des plantes à couleurs

le dimanche 5 juin à Le jardin des plantes à couleurs

Ce jardin regroupe une centaine de plantes tinctoriales et une roseraie ancienne, un potager en permaculture. Exposition de 15 artistes sur le thème “le jardin forêt et ses animaux” Une démonstration de teinture végétale se fait à la fin de la visite .La cuisine des couleurs et la beauté des couleurs végétales!

6 euros par adulte, enfant gratuit moins de 3 ans, enfant de 4 ans à 12 ans 2 euros

Venez découvrir le jardin d’ une teinturière végétale créé il y a 19 ans. Le jardin des plantes à couleurs Le bourg, 42360 Essertines-en-Donzy, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Essertines-en-Donzy Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T10:30:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T14:30:00 2022-06-05T16:00:00;2022-06-05T16:30:00 2022-06-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: ESSERTINES EN DONZY, Loire Autres Lieu Le jardin des plantes à couleurs Adresse Le bourg, 42360 Essertines-en-Donzy, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Essertines-en-Donzy lieuville Le jardin des plantes à couleurs Essertines-en-Donzy Departement Loire

Le jardin des plantes à couleurs Essertines-en-Donzy Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/essertines-en-donzy/

Visite commentée au jardin des plantes à couleurs Le jardin des plantes à couleurs 2022-06-05 was last modified: by Visite commentée au jardin des plantes à couleurs Le jardin des plantes à couleurs Le jardin des plantes à couleurs 5 juin 2022 Essertines-en-Donzy le jardin des plantes à couleurs Essertines-en-Donzy

Essertines-en-Donzy Loire