Mulhouse Mulhouse Haut-Rhin, Mulhouse Visite commentée : au fil des fleurs Mulhouse Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Mulhouse

Visite commentée : au fil des fleurs Mulhouse, 18 septembre 2021, Mulhouse. Visite commentée : au fil des fleurs 2021-09-18 – 2021-09-18

Mulhouse Haut-Rhin Mulhouse L’approche picturale de Marie-Paule Bilger autour des herbiers a inspiré Emmanuelle Jenny pour la création de motifs, qui ne sont pas sans lien avec les tissus produits à Mulhouse à partir du milieu du 18ème siècle. Ces oeuvres, qui seront visibles sur les sites emblématiques de ce passé textile, seront commentées par les artistes, avec la complicité de la mission Ville d’Art et d’Histoire qui dévoilera l’intimité des lieux. +33 3 69 77 76 61 L’approche picturale de Marie-Paule Bilger autour des herbiers a inspiré Emmanuelle Jenny pour la création de motifs, qui ne sont pas sans lien avec les tissus produits à Mulhouse à partir du milieu du 18ème siècle. Ces oeuvres, qui seront visibles sur les sites emblématiques de ce passé textile, seront commentées par les artistes, avec la complicité de la mission Ville d’Art et d’Histoire qui dévoilera l’intimité des lieux. dernière mise à jour : 2021-09-06 par Office de tourisme et des congrès de Mulhouse et sa région

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Mulhouse Autres Lieu Mulhouse Adresse Ville Mulhouse lieuville 47.74748#7.33845