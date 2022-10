Visite commentée : Au fil de l’eau Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistre Brest Du Rhône à la Seine, en passant par le fleuve Niger, laisser vous porter par les flots pour découvrir la thématique de l’eau à travers les collections. Qu’elle soit représentée en transparence, en mouvement ou par des effets de lumière, ses propriétés et sa symbolique ont inspiré de nombreux peintres. La visite n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. Samedi 19 novembre à 15h.

Par Aurélie Stéphan, guide-conférencière.

Durée : 1h.

Plein tarif 6€, tarif réduit 4€.

Gratuité sous conditions. Réservation obligatoire (jauge limitée) musee-beaux-arts@brest-metropole.fr +33 2 98 00 87 96 https://musee.brest.fr/ Musée des beaux-arts 24 Rue Traverse Brest

