Esplanade du château d'Hyères, le samedi 18 septembre

Bâti au XIe siècle par les seigneurs de Fos, le château devient une des plus importantes places fortes de Provence au XIIIe siècle, sous l’autorité du comte Charles d’Anjou. Il n’en reste aujourd’hui que des vestiges suite à son démantèlement vers 1620. C’est accompagné d’une guide-archéologue que le visiteur percera les secrets du château d’Hyères. Cette visite peut être complétée par l’Instant archéo, pour découvrir l’actualité des fouilles

Sur réservation

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T10:30:00

