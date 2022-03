Visite commentée Atelier et jardin d’artiste La Baule-Escoublac Catégories d’évènement: La Baule-Escoublac

Loire-Atlantique

Visite commentée Atelier et jardin d’artiste, 3 juin 2022, La Baule-Escoublac. Visite commentée

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Atelier et jardin d’artiste

Plus qu’un jardin, c’est un lieu d’expression, un dialogue entre les totems et le végétal: Serge Boué-Kovacs a fait de cet atelier à ciel ouvert un hymne à la joie créative. Extrêmement atypique mais terriblement fourmillant. Atelier et jardin de l’artiste Sergé Boué-Kovacs Atelier et jardin d’artiste 18 avenue mermoz la baule La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T15:00:00 2022-06-03T19:00:00;2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T15:00:00 2022-06-05T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: La Baule-Escoublac, Loire-Atlantique Autres Lieu Atelier et jardin d'artiste Adresse 18 avenue mermoz la baule Ville La Baule-Escoublac lieuville Atelier et jardin d'artiste La Baule-Escoublac Departement Loire-Atlantique

Atelier et jardin d'artiste La Baule-Escoublac Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-baule-escoublac/

Visite commentée Atelier et jardin d’artiste 2022-06-03 was last modified: by Visite commentée Atelier et jardin d’artiste Atelier et jardin d'artiste 3 juin 2022 Atelier et jardin d'artiste La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac

La Baule-Escoublac Loire-Atlantique