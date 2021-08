Brest Musée des Beaux-Arts Brest, Finistère Visite commentée Artistes femmes dans les collections du Musée des Beaux-Arts de Brest Musée des Beaux-Arts Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

Visite commentée Artistes femmes dans les collections du Musée des Beaux-Arts de Brest Musée des Beaux-Arts, 18 septembre 2021, Brest. Visite commentée Artistes femmes dans les collections du Musée des Beaux-Arts de Brest

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée des Beaux-Arts Sur réservation (jauge limitée) à partir du 8 septembre

Le musée célèbre ses artistes femmes grâce à une visite commentée inédite. D’Angelica Kauffmann à Sonia Delaunay, en passant par Anna Quinquaud, venez découvrir le matrimoine du musée ! Musée des Beaux-Arts 24, rue Traverse, 29200, Brest Brest Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T14:30:00;2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T14:30:00

Détails Catégories d’évènement: Brest, Finistère Autres Lieu Musée des Beaux-Arts Adresse 24, rue Traverse, 29200, Brest Ville Brest lieuville Musée des Beaux-Arts Brest