Nogent-sur-Marne et le Perreux-sur-Marne, comme beaucoup de villes de la petite couronne, ont connu une explosion démographique à la fin du XIXème siècle. A la même époque, s’est développé une nouvelle société de loisirs au bord de l’eau sur la mythique rivière Marne (guinguettes, bals musette, sports nautiques, maisons de vacances …). Le paysage urbain a été transformé par ces changements. De nouveaux styles de vie et de nouvelles méthodes de construction ont abouti à une riche créativité architecturale que vous découvrirez lors de cette visite. Les styles architecturaux de l’Art Nouveau, caractéristique de la fin du XIXème siècle et du tout début XXème siècle, et de l’Art Déco (des années 20-30) en sont une très belle représentation. Cette visite, proposée par l’Office de tourisme de la Vallée de la Marne, vous permettra de découvrir les plus remarquables bâtiments Art Nouveau et Art Déco de ces quartiers résidentiels.

Nombre de places limitées à 20

