Visite commentée animée par des figurants Musée d’archéologie et d’histoire locale de Denain Denain, samedi 18 mai 2024.

Visite commentée animée par des figurants Ouverture exceptionnelle du musée dès 19h. Samedi 18 mai, 20h00, 22h00 Musée d’archéologie et d’histoire locale de Denain Gratuit – Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T21:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T22:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

Ouverture exceptionnelle du musée dès 19h.

20h : Première séance : visite commentée par des guides et animée par des figurants du spectacle « De Terre et de Feu… en Hainaut ».

22h : Seconde séance : visite commentée par des guides et animée par des figurants du spectacle « De Terre et de Feu… en Hainaut ».

Et bien d’autres surprises !

Musée d’archéologie et d’histoire locale de Denain 09 place Wilson 59220 Denain Denain 59220 Faubourg Fernand Duchâteau Nord Hauts-de-France 0327245271 https://www.facebook.com/profile.php?id=100086426263847 [{« type »: « phone », « value »: « 03 27 24 52 71 »}, {« type »: « email », « value »: « musee.denain@ville-denain.fr »}] Ancienne mairie construite en 1847, le bâtiment devient le musée municipal en 1947. Les collections proposent des thèmes liés à l’histoire de la ville, des objets archéologiques, une évocation de la Bataille de Denain en 1712, le travail dans l’industrie minière et sidérurgique et la société de la région. Parking gratuit face au musée, gare SNCF à 20 minutes à pied.

© Musée de Denain