Mennetou-sur-Cher Ancien Pont-Levis Loir-et-Cher, Mennetou-sur-Cher Visite commentée Ancien Pont-Levis Mennetou-sur-Cher Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

Mennetou-sur-Cher

Visite commentée Ancien Pont-Levis, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Mennetou-sur-Cher. Visite commentée

Ancien Pont-Levis, le samedi 18 septembre à 10:30 L’Office de Tourisme Sologne côté Sud vous propose cette visite où vous pourrez découvrir les vestiges du riche passé de la cité en suivant la guide à travers les rues. Ancien Pont-Levis Rue du Cher, 41320 Mennetou-sur-Cher Mennetou-sur-Cher Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loir-et-Cher, Mennetou-sur-Cher Étiquettes évènement : Autres Lieu Ancien Pont-Levis Adresse Rue du Cher, 41320 Mennetou-sur-Cher Ville Mennetou-sur-Cher lieuville Ancien Pont-Levis Mennetou-sur-Cher