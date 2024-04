Visite commentée : afin de tout savoir sur l’art de la faïence Musée de la faïence de Moustiers Moustiers-Sainte-Marie, samedi 18 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T21:00:00+02:00 – 2024-05-18T21:30:00+02:00

Fin : 2024-05-18T22:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:30:00+02:00

Afin de tout savoir sur l’art de la faïence, votre guide vous détaillera les différentes étapes nécessaires à la fabrication d’une faïence d’art en s’appuyant sur différentes pièces présentées dans le musée.

Musée de la faïence de Moustiers Rue du Seigneur de la Clue, 04360 Moustiers-Sainte-Marie Moustiers-Sainte-Marie 04360 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492746164 http://www.moustiers.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 92 74 61 64 »}, {« type »: « email », « value »: « musee@moustiers.eu »}] Le Musée de La Faïence de Moustiers fut créé en 1929 par Marcel Provence et d’autres passionnés de céramique et d’histoire, formant également l’Académie de Moustiers. Dans ses neufs salles d’exposition sont représentées plus de quatre cent cinquante pièces , des premières céramiques en terre vernissée, en passant par les décors en camaïeu de bleu de cobalt du XVIIIe siècle aux créations les plus contemporaines du XXIème siècle. La nouvelle muséographie permet aux visiteurs de remonter le temps à travers les salles et les décors pour finir sur une exposition temporaire changeant chaque année. Un petit film retraçant les différentes techniques de fabrication est également projeté sur place.

