Visite commentée : « Acotz, Akotz, les origines de Saint-Jean-de-Luz »

Villa Ducontenia, le samedi 18 septembre à 15:00

### Découvrez, lors d’une visite commentée, Acotz, un quartier de Saint-Jean-de-Luz, et son évolution. Grâce à des habitants d’Acotz qui ont connu Ernst Von Salomon, un documentaire filmé de l’écrivain allemand a été transmis à l’association Jakintza. À cette occasion la médiathèque invite à nouveau Monique Beristain et Guy Lalanne pour vous présenter l’histoire du quartier Acotz à travers la projection de Bonheur en France réalisé en 1952 par Von Salomon.

Gratuit. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Salle du 1er étage.

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00

