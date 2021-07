Plaimpied-Givaudins Abbatiale Saint-Martin Cher, Plaimpied-Givaudins Visite commentée Abbatiale Saint-Martin Plaimpied-Givaudins Catégories d’évènement: Cher

### Détail de la visite : * La fondation et son contexte historique, Le fondateur Richard II et l’ordre des chanoines réguliers de saint Augustin. * Le site de Plaimpied, organisation générale de l’abbaye, au vue des bâtiments encore en place. * L’architecture de l’abbatiale, les dates et le style roman innovant de sa construction, fonctionnalité et espaces liturgiques. * Le décor sculpté, l’influence des grandes abbayes régionales (Saint-Benoît-sur-Loire, La Charité-sur-Loire. Le chapiteau de la Tentation du Christ, pur joyau de l’Art Roman. * Découverte de la crypte.

Prévoir des jumelles.

Venez découvrir l’historique de la fondation, la présentation de l’architecture et ses interprétations iconographiques ainsi que visiter la crypte. Abbatiale Saint-Martin Place de l’Église 18340 Plaimpied-Givaudins Plaimpied-Givaudins Cher

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:45:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:45:00

