L'Office de Tourisme du Grand Sancerrois propose une balade commentée dans le village de Ménétréol-sous-Sancerre, à la découverte de son patrimoine fluvial. Au programme : découverte des canaux et fontaines dissimulés dans ce village du Sancerrois. Une partie du bénéfice de la billetterie sera reversé au profit du patrimoine du village de Ménétréol-sous-Sancerre. Dans le respect des règles sanitaires en vigueur. accueil@tourisme-sancerre.com +33 2 48 54 08 21

