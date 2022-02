Visite commentée 30 min de l’exposition « Arts de l’Islam » Musée Paul-Dupuy Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Visite commentée 30 min de l’exposition « Arts de l’Islam » Musée Paul-Dupuy, 11 février 2022, Toulouse. Visite commentée 30 min de l’exposition « Arts de l’Islam »

du vendredi 11 février au vendredi 11 mars à Musée Paul-Dupuy

Visite commentée de l’exposition pour les adultes réalisée par la guide conférencière du musée. Durée : 30 min Entrée gratuite [[https://billetterie.musee-dupuy.toulouse.fr/content](https://billetterie.musee-dupuy.toulouse.fr/content)](https://billetterie.musee-dupuy.toulouse.fr/content)

Entrée libre ; réservation possible en ligne

Visite commentée de l’exposition « Arts de l’Islam » en 30 min Musée Paul-Dupuy rue de la pleau, toulouse Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-11T16:00:00 2022-02-11T16:30:00;2022-02-18T16:00:00 2022-02-18T16:30:00;2022-02-25T16:00:00 2022-02-25T16:30:00;2022-03-04T16:00:00 2022-03-04T16:30:00;2022-03-11T16:00:00 2022-03-11T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Musée Paul-Dupuy Adresse rue de la pleau, toulouse Ville Toulouse lieuville Musée Paul-Dupuy Toulouse Departement Haute-Garonne

Musée Paul-Dupuy Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Visite commentée 30 min de l’exposition « Arts de l’Islam » Musée Paul-Dupuy 2022-02-11 was last modified: by Visite commentée 30 min de l’exposition « Arts de l’Islam » Musée Paul-Dupuy Musée Paul-Dupuy 11 février 2022 Musée Paul Dupuy Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne