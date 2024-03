Visite comédien Sur les traces de Vauban La Citadelle Front royal Besançon, dimanche 30 juin 2024.

L’illustre ingénieur militaire vous dévoile les secrets de l’enceinte et vous fait partager ses connaissances et sa passion sur l’histoire et l’architecture de la Citadelle.

Visite difficile pour les personnes dont la marche et le stationnement debout sont pénibles.

Annulation de la visite 1 h avant en cas d’absence d’inscriptions ou de météo défavorable.

Horaires Dimanche de 15h00 à 16h00

Durée Environ 1h

Lieu de rendez-vous Front royal

Public concerné à partir de 7 ans / public en situation de handicap / tout public

Tarifs 6.30€ Adultes en sus du billet d’entrée | 4.20€ 8-17 ans en sus du billet d’entrée 6.3 6.3 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-30 15:00:00

fin : 2024-06-30 16:00:00

La Citadelle Front royal 99 Rue des Fusillés de la Résistance

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@citadelle.besancon.fr

