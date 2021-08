Morlaix Les Moyens du Bord Finistère, Morlaix Visite combinée de l’exposition RIAD et des jardins de La Manufacture Les Moyens du Bord Morlaix Catégories d’évènement: Finistère

Du jardin intérieur Riad, conçu par l’artiste Elise Hallab, nous partirons à la découverte des jardins extérieurs de La Manufacture, habituellement inaccessibles au public et dérobés des regards, en compagnie de son artiste-jardinier Tiphaine Hameau. Cette visite sera accessible aux personnes non-voyantes et mal-voyantes.

L’association Les Moyens du Bord proposent une visite combinée de son exposition estivale RIAD et des jardins de La Manufacture. Les Moyens du Bord 41 quai du Léon 29600 Morlaix Morlaix Finistère

